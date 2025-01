RISEN CROW singt ein Requiem

Am 28. Februar 2025 erscheint via Rockshots Records das Debüt-Album "Requiem For A Damned Love" von RISEN CROW. Mit 'Believe In Me' gibt es ein weiteres Musikvideo.



"Requiem For A Damned Love" Trackliste:



1. Never Surrender

2. Black Widow

3. Funeral Jack

4. Risen Crow

5. Revelation

6. Dark In My life

7. Believe In Me

8. Black Rose



Believe In Me







https://www.youtube.com/watch?v=zNqJ0UKs_TA

