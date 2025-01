MANNTRA mit neuem Video

Am 14. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue, achte Studio-Album "Titans" von MANNTRA. Seit heute gibt es die neue Single 'Teuta' mit ffiziellem Musikvideo.



MANNTRA zur neuen Single:

" 'Teuta' ist die zweite Single aus dem Album Titans. Stellt euch ein stürmisches, offenes Meer vor, auf dem Armeen in einer epischen Schlacht von Schiff zu Schiff springen. Der Song, seine Stimmung und die historische Inspiration hinter den Texten bilden eine perfekte Einheit, um jeden in diese kriegerische Atmosphäre eintauchen zu lassen!"



Teuta







Teuta

