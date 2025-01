ORDEN OGAN: Neuer und geänderter Termin

Wir haben ja schon erwähnt, dass wir die Tour von ORDEN OGAN präsentieren werden. Hier gibt es nun eine Änderung und einen neuen Termin.

Hier die aktuellen Tourdaten:

31.01.2025 DE München Backstage

01.02.2025 DE Stuttgart Im Wizemann

07.02.2025 DE Frankfurt Batschkapp

08.02.2025 DE Herford Kulturwerk

16.02.2025 DE Geiselwind Musichall (verlegt vom 14.2.2025; Tickets behalten ihre Gültigkeit)

15.02.2025 DE Leipzig Hellraiser

21.02.2025 DE Hamburg Markthalle

22.02.2025 DE Oberhausen Turbinenhalle 2

Was sich nicht geändert hat ist der Support. ALL FOR METAL und ANGUS MC SIX werden den Headliner unterstützen.

Tickets erhaltet Ihr bei den bekannten Vorverkaufsstellen.