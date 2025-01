EASTER-CROSS; Das Lineup wird rund

Das EASTER-CROSS-Festival in Oberndorf am Neckar ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Veranstalter haben für das Oster-Wochenende ein paar nette Eier ins Nest gelegt. Mit COMEBACK KID, ANY GIVEN DAY, FROM FALL TO SPRING, CONSVMER, EMIL BULLS, APRIL ART, ELWOOD STRAY, ACCVSED und ENDLEVEL gibt es am 19. und 20. April ordentlich was auf die Löffel. Weitere Bands werden noch folgen.

Das EASTER-CROSS-Festival findet am 19. und 20. April in der Neckarhalle in Oberndorf am Necka statt. Tickets bekommt Ihr unter diesem Link. Weitere Infos zum Festival bekommt Ihr beim Veranstalter.