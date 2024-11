Neues von ELVENKING

ELVENKING, inzwischen beim Label Reaper Entertainment zu Hause, haben die neue Single 'Throes Of Atonement' samt Videoclip veröffentlicht.



Die Band kommentiert:

" 'Throes Of Atonement' spiegelt einen großen Teil der Atmosphären und der Stimmung dieses dritten und letzten Kapitels der "Reader of the Runes"-Konzept-Trilogie wider. Es ist eine Hommage an den epischen Power Metal der 90er Jahre, ein bedeutender Einfluss für unsere frühen Tage in einem Maße, dass es fast aus unserem ersten Album "Heathenreel" stammen könnte.

Dieses Album taucht in die Vergangenheit der Charaktere in dieser Geschichte ein und enthüllt die Gründe für den Zorn des Lesers (Reader) der Runen im vorherigen Kapitel. 'Throes of Atonement' konzentriert sich auf zwei Charaktere und erforscht jugendliche Eifersucht und Engstirnigkeit, die schließlich zu Hass und Verrat führen. Für all das zugefügte Leid, ob absichtlich oder unabsichtlich, waren die endgültigen Strafen Buße und Tod."



Throes Of Atonement







https://www.youtube.com/watch?v=0oEQFw6lKn0



Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: elvenking throes of atonement