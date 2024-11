GLORYHAMMER mit neuer Single

Von GLORYHAMMER gibt es eine neue Single samt Musikvideo: 'He Has Returned'. Zu finden ist der Song auf der neuen "He Has Returned"-12" Vinyl-Edition, die ab sofort über Napalm Records in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.



Zusätzlich blickt die Band mit zwei Bonustracks retrospektiv auf ihre Geschichte und Entwicklung zurück: Neuinterpretationen von 'The Unicorn Invasion of Dundee', ein Song, der bis auf ihr erstes Demo aus dem Jahr 2010 zurückgeht, und 'Hootsforce', der Hit, der ihnen mit ihrem 2019er Album "Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex" zum Durchbruch verholfen hat.



"He Has Returned" Trackliste:



1. He Has Returned

2. The Unicorn Invasion Of Dundee (Transcendent Empyrean Incantation Version)

3. Hootsforce (Subnautical Achnasheen Justice Version)



He Has Returned







https://www.youtube.com/watch?v=h-LfjLewYb4



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: gloryhammer he has returned