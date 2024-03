Neues Video von SUOTANA und Tourankündigung als Support von FINNTROLL

Am 17.3.23 erschien via Reaper Entertainment das Album "Ounas I" der Finnen SUOTANA. Die Band freut sich daher, nun endlich auf eine ausgedehnte Europatournee zu gehen. Als Support von FINNTROLL wird SUOTANA im April 2024 endlich ihr neues und altes Material auch außerhalb Finnlands präsentieren können.



Heute präsentiert die Band nun ein neues Musikvideo zum Song 'The Ancient', welches im Sommer 2023 auf dem John Smith Festival aufgenommen wurde.



Die Band erklärt:

"Wir gehen Anfang April auf unsere allererste Europatournee mit FINNTROLL und METSATÖLL. Zu Ehren der Tournee haben wir beschlossen, ein Musikvideo zu 'The Ancient' zu veröffentlichen, das aus Live-Material besteht, damit ihr wisst, was ihr bei einer SUOTANA-Show zu sehen bekommt! Das Material für das Musikvideo wurde letzten Sommer auf dem John Smith Rock Festival gefilmt, wo wir das Privileg hatten, am zweiten Festivaltag die Hauptbühne zu eröffnen. Ein großes Dankeschön an Kuja Media und THROUGHWARRIOREYES und andere, die das Material für das Video zur Verfügung gestellt haben. Ein ganz besonderes Dankeschön für den Schnitt geht an Tuomas Saukkonen, unseren Waffenbruder! Kommt und begleitet uns in den nächsten Tagen auf Ounas I in ganz Europa!"



FINNTROLL, METSATÖLL und SUOTANA Tourdaten:



02.04.24 (DK) Aarhus, Voxhall

03.04.24 (DE) Magdeburg, Factory

04.04.24 (DE) Dresden, Tanteju

06.04.24 (CZ) Plzen, Pod Lampou

07.04.24 (SK) Kosice, Collosseum

08.04.24 (AT) Wien, Szene

10.04.24 (RO) Cluj-Napoca, Form Space

11.04.24 (RO) Bucharest, Quantic Club

12.04.24 (BG) Sofia, Mixtape 5

13.04.24 (RS) Belgrade, Dorcol Platz

14.04.24 (HR) Zagreb, Vintage Industrial Bar

16.04.24 (AT) Graz, Explosiv

17.04.24 (AT) Salzburg, Rockhouse

18.04.24 (DE) Trier, Mergener Hof

19.04.24 (IT) Milano, Legend Club

20.04.24 (CH) Luzern, Metal Storm

21.04.24 (DE) Karlsruhe, Substage

22.04.24 (DE) Aschaffenburg, Color-Saal

23.04.24 (DE) Siegburg, Kubana

24.04.24 (NL) Eindhoven, Effenaar

25.04.24 (NL) Nijmegen, Doornroosje

26.04.24 (DE) Bremen, Tower

27.04.24 (DE) Essen, Turock



The Ancient







https://www.youtube.com/watch?v=AeKNIIQ65L8

Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: suotana ounas i the ancient tourdaten 2024 finntroll metsatöll