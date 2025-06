Neues Video von ORTHODOX

Der neue Langspieler "A Door Left Open" ist frisch auf dem Markt und ORTHODOX legt direkt mit einem neuen Clip bei YouTube nach. 'One Less Body' präsentiert sich auf der Plattform und ist nach 'Sacred Place' die nächste Auskopplung der neuen Scheibe.





"A Door Left Open" Trackliste:





01-Can You Save Me?

02-Body Chalk

03-Dread Weight

04-Blend In With The Weak (feat. Matt McDougal)

05-Godless Grace

06-Keep Your Blessings

07-Sacred Place

08-Step Inside

09-One Less Body (feat. Brann Dailor)

10-Searching For A Pulse

11-Commit To Consequence (feat. Andrew Neufeld)

12-Will You Hate Me?







One Less Body (Feat. Brann Dailor) (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=uLQUj2Z5yB4

Quelle: Century Media Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: orthodox one less body a door left open