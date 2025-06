PARADISE LOST kündigt neues Album an

Die britischen Ikonen des Doom/Death- und Gothic Metal, PARADISE LOST, schlagen ein neues Kapitel ihrer düsteren Klanggeschichte auf: Über Nuclear Blast Records wurde nun offiziell verkündet, dass am 19. September 2025 ihr neues Studioalbum mit dem Titel "Ascension" erscheinen wird. Einen Vorgeschmack auf den neuen Langspieler serviert uns die Band mit 'Silence like the Grave'.









"Ascension" Trackliste:





01-Serpent Of The Cross

02-Tyrants Serenade

03-Salvation

04-Silence Like The Grave

05-Lay a Wreath Upon The World

06-Diluvium

07-Savage Days

08-Sirens

09-Deceivers

10-The Precipice









Silence Like The Grave (OFFICIAL MUSIC VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=JSAlEVzLhDc

Quelle: Nuclear Blast Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: paradise lost ascension silence like the grave