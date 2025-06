Gewinnspiel: MANFRED MANN'S EARTH BAND live!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung der Posthalle Würzburg haben heute etwas richtig Tolles für euch:

Am 13. Juli ist es soweit, wenn der südafrikanische Keyboarder Manfred Mann mit seiner Earth Band in der Burg Wertheim zum Tanz einlädt.

Zwischen Blues Rock, Jazz Rock, Progressive Rock, Rhythm n Blues markieren einige wenige Eckpunkte des musikalischen Spannungsfeldes, in dem sich die die Band bewegt.

Seid dabei, wenn diese außergewöhnliche Live-Band - bestehend aus Manfred Mann, Mick Rogers, Steve Kinch, John Lingwood und Sänger Robert Hart - in Deutschland spielt.

Ihr wollt dahin? Wir machen es möglich! Denn unter allen Einsendungen verlosen wir 1 x 2 Gästelistenplätze für die Show.

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen und beantwortet die Frage, in welcher Stadt Manfred Mann geboren wurde.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!