Gewinnspiel: EPICA live!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Posthalle Würzburg haben heute etwas richtig Tolles für euch:

Seid bei der einzigen Deutschlandshow von EPICA in diesem Jahr dabei! Am 28.06. bitten Simone Simons nud Co. in der Posthalle Würzburg zum großen Symphonic-Tanz.

Mit dem neuen Album "Aspiral" haben die Musiker von EPICA die Symphonic-Metal-Welt erobert, versprühen eine immense Energie und verzaubern die Fans mit zeitlosen Melodien. Hinzu kommt eine Atmosphäre, die das Prädikat "besonders" sehr deutlich trägt.

Ihr wollt dahin? Wir machen es möglich! Denn unter allen Einsendungen verlosen wir 1 x 2 Gästelistenplätze für die Show.

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen und beantwortet die Frage, wie die Sängerin von EPICA heißt.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!