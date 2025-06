Gewinnspiel: THE HOOTERS live!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Posthalle Würzburg haben heute etwas richtig Tolles für euch.

Unter dem Motto "45 Alive" feiert die Band THE HOOTERS ihr 45-jähriges Bestehen. 2023 war es endlich soweit als nach einiger Zeit ohne neue Songs das Album "Rocking & Swing" veröffentlicht wurde und diese einzigartige Mischung aus Ska und Rock wieder an die Tagesordnung brachte.

Wer sich die Rocker aus Philadelphia nicht entgehen lassen und sich zurück in die 1980er Jahre versetzen lassen möchte, sollte sich den 08. Juli rot im Kalender markieren, wenn Eric Bazilian und Co. in der Posthalle Würzburg gastieren.

Ihr wollt dabei sein?

Kein Problem, wir haben 2 x 2 Gästelistenplätze für eben dieses Konzert für euch.

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen, und sagt uns, aus welcher Stadt THE HOOTERS kommt.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!

Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp Tags: the hooters gewinnspiel posthalle würzburg