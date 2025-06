FEUERSCHWANZ: Das Elfte Gebot - neu interpretiert

Am 25. Juli 2025 veröffentlich FEUERSCHWANZ über Napalm Records das neue Studioalbum "Knightclub". Die Band hat jetzt eine Neuinterpretation von 'Das Elfte Gebot' veröffentlicht, der Track ist Teil von verschiedenen Sondereditionen des kommenden FEUERSCHWANZ-Albums.



FEUERSCHWANZ zu 'Das Elfte Gebot' (Epic Edition):

"Diesmal geht es ganz deep ins Herz. Der Hauptmann zeigt sich bei der Epic-Orchester-Version von 'Das Elfte Gebot' nahbar wie nie zuvor. Dieses epische One Shot Video zieht dich magisch in seinen Bann. Musik und Bilder werden eins - Ein Moment voller Ehrlichkeit."



Das Elfte Gebot (Epic Edition)







https://www.youtube.com/watch?v=GurNgCPNEgo

