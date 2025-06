Neues Video von CASTLE RAT

Die okkulten Doom-Metaller CASTLE RAT aus Brooklyn melden sich mit düsteren Klängen zurück: Am 19.09.2025 erscheint ihr neues Album mit dem mystischen Titel „The Bestiary“. Als ersten Vorgeschmack auf das finstere Sounduniversum der Band gibt es bereits jetzt den Track 'Wizard' auf YouTube zu hören.





"The Bestiary" Trackliste:





01-Phoenix I: Ardent

02-Wolf I: Tooth & Blade

03-Wizard: Crystal Heart

04-Siren: The Pull Of Promise

05-Unicorn: Carnage And Ice

06-Path Of Moss

07-Crystal Cave: Enshrined

08-Serpent: Coiled Figure

09-Wolf II: Celestial Beast

10-Dragon: Lord Of The Sky

11-Summoning Spell

12-Sun Song: Behold The Flame

13-Phoenix II: Cinerous









WIZARD (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=iWKmiTwjjHA

Quelle: CASTLE RAT YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: castle rat the bestiary wizard