BAD LOVERZ covert munter weiter

Diesmal hat sich die Band 'Livin’ on a Prayer' von BON JOVI vorgeknöpft. Und weil eine große Band auch eine große Bühne braucht, hat sich BAD LOVERZ auf das diesjährige Wacken Open Air einladen lassen. Dort wird sich dann ordentlich aufgewärmt für die Support-Tour mit SALTATIO MORTIS im Oktober.



Livin' On A Prayer







https://www.youtube.com/watch?v=1n_xf0BcdJI



Live-Daten 2025:



30.07.-02.08. Wacken Open Air



als Support von Saltatio Mortis:



17.10.25 Geiselwind, Eventzentrum Geiselwind

18.10.25 Hamburg, Sporthalle Hamburg

24.10.25 Leipzig, Haus Auensee

25.10.25 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10.25 Berlin, Uber Eats Music Hall

01.11.25 Hannover, Swiss Live Hall

06.11.25 Wien (AT), Raiffeisen Halle im Gasometer

07.11.25 München, Zenith

08.11.25 Frankfurt/Höchst, Jahrhunderthalle

14.11.25 Ludwigsburg, MHP Arena

15.11.25 Zürich (CH), Halle 622

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bad loverz livin on a prayer