THE HU mit neuer digitaler EP

THE HU hat via Better Noise Music eine neue digitale EP veröffentlicht: "Echoes Of Thunder". Die EP präsentiert besondere Neuinterpretationen von drei Songs ihres Erfolgsalbums "Rumble Of Thunder": 'This Is Mongol', 'Bii Biyelgee' und 'Triangle' – erweitert durch spannende Features mit William DuVall (ALICE IN CHAINS), Trevor McNevan (THOUSAND FOOT KRUTCH), Tyler Glenn (NEON TREES) und ROME.



"Echoes Of Thunder" ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar. Das Visualizer-Video zu 'This Is Mongol (Warrior Souls), feat. William DuVall and Trevor McNevan (Teerawk Remix)', ist ab sofort ebenfalls online.



Frontmann Galaa erklärt:

"Ich bin froh, dass unsere Labelpartner bei Better Noise Music diese EP angeregt haben – denn wie ich immer sage: Von Classic Rock bis Heavy Metal kennt unser Genre Hunnu Rock keine Grenzen. Die "Echoes Of Thunder"-EP gibt uns die Möglichkeit, mit verschiedenen Künstlern zu kollaborieren und unsere Originalsongs weiterzuentwickeln. Wir hoffen, dass unsere treuen Fans viel Freude an diesen neuen Versionen haben werden!"



"Echoes Of Thunder" Trackliste:

1. This Is Mongol (Warrior Souls), feat. William DuVall and Trevor McNevan (Teerawk Remix)

2. Bii Biyelgee, feat. Tyler Glenn (NEON TREES)

3. Triangle, feat. ROME

4. This Is Mongol (Original Version)

5. Bii Biyelgee (Original Version)

6. Triangle (Original Version)



This Is Mongol (Warrior Souls), feat. William DuVall & Trevor McNevan (Teerawk Remix)







https://www.youtube.com/watch?v=GcAYWpC8vSs