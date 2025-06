BRONZE HOMME gibt Debütalbum

Der kanadische Solokünstler Bronze Homme hat mit seinem gleichnamigen Bandprojekt das Debütalbum "Erebus" veröffentlicht. Auf der Scheibe erwarten den Zuhörer roher und düsterer Black Metal, der alten Schule aus dem Herzen von Montreal.





"Erebus" Trackliste:





01-It Takes Away The Light

02-Open The Gates

03-King of Shadows

04-The Vultures

05-Le Phénix Noir

06-Veritas

07-Hadùr

08-Kingdom Come - Outro

Quelle: BRONZE HOMME Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: bronze homme erebus