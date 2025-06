CARCARIASS mit neuem Album

Aus dem Herzen Frankreichs, genauer gesagt aus der geschichtsträchtigen Stadt Besançon, meldet sich die Progressive Melodic Death Metal-Band CARCARIASS mit frischem Material zurück. Die erfahrene Vier-Mann-Formation rund um Frontmann Jérôme Thomas steht kurz davor, ein neues Kapitel ihrer Karriere aufzuschlagen. Am 11.07.2025 erscheint ihr mittlerweile siebtes Studioalbum, das erneut über Label Adipocere Records veröffentlicht wird.





"A Cold Black Day" Trackliste:





01-Cold Analysis

02-A Cold Black Day

03-Descent To Hell

04-A Current World

05-Insomnia Of Misfortune

06-Anxiety

07-Hatred And Freedom

08-Dark Light

09-Artemis

