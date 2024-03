Neues Video von ALL FOR METAL

Am 23. August 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das zweite Album der "Götter des Metal". Zu Ehren des diesjährigen japanischen "Jahr des Drachen" wird das Werk übrigens den Beinamen "The Year Of The Dragon" tragen. Mit dem Video zu 'Gods Of Metal' gibt es schon einmal einen coolen Einstieg.



Tetzel kommentiert:

"Eine Hymne für eine moderne Metal-Generation! Wer sind die Göttinnen und Götter des Metal? Nun, das entscheidet letztendlich ihr! Doch der Pantheon ist riesig und verdient Beachtung! Lasst uns unsere Leidenschaft und Liebe für den Heavy Metal gemeinsam zelebrieren und ihm huldigen! Dies ist nur eine weitere Etappe unserer langen Reise zum Metal-Olymp, also schließt euch uns an und lasst uns zusammen die Welt erobern, denn: It's ALL FOR METAL...and metal for all!"



Antonio fügt hinzu:

"Wir arbeiten schon viele Monate auf diese Veröffentlichung hin und freuen uns, dass dieses neue Kapitel unseres musikalischen Abenteuers endlich beginnt! 'Gods Of Metal' wurde geschrieben für einen einzigen Zweck: Uns als Größe in der Metal-Welt zu etablieren. Dieses Mal werden wir euch gar noch kräftiger einheizen als mit unserem vorherigen Werk!"



Gods Of Metal







https://www.youtube.com/watch?v=5A04DZNtH-w

Quelle: Reigning Phoenix Music Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: all for metal year of the dragon gods of metal