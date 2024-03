BLOODORN mit zweiter Single

Das Debütalbum "Let The Fury Rise" von BLOODORN wird am 24. Mai 2024 via Reaper Entertainment veröffentlicht. Heute liefert die Band mit dem Titeltrack einen weiteren Vorgeschmack auf das, was uns erwartet.



Das offizielle Musikvideo wurde im Dezember 2023 in Paris, Athen und Florenz von Cécile Delpoïo, George Mylonas und Andrea Falaschi gedreht und wartet mit einigen Überraschungsauftritten namhafter Musiker auf.



Nils erklärt:

"Wir freuen uns sehr, unsere neue Single und das Video zum Song "Bloodorn" präsentieren zu können. Dieser Song wurde speziell dafür geschrieben, um ihn live zu spielen. Aus diesem Grund haben wir einige unserer Freunde aus der Metalszene gebeten, den Refrain mit uns zu singen. Jetzt wisst ihr, was ihr tun müsst, wenn Bloodorn auf die Bühne kommt!"



Bloodorn







https://www.youtube.com/watch?v=Y6x_6376fow

