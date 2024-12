Neues Musik-Video von TREMONTI

Am 10. Januer 2025 erscheint über Napalm Records das neue Soloalbum "The End Will Show Us How" von Mark Tremonti. Mit dem Titeltrack 'The End Will Show Us How' gibt es die nächste Single mit Musikvideo.



https://www.youtube.com/watch?v=inzz5b9ZIPg

