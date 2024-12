ENEMY INSIDE: Nenne mich nicht Engel!

Am 28. Februar 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "Venom" von ENEMY INSIDE. Mit 'Don't Call Me An Angel' gibt es das nächste Musik-Video.



Don't Call Me An Angel







https://www.youtube.com/watch?v=coA7d5-UzRs

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: enemy inside venom dont call me an angel