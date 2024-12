ELVENKING: neues Album erscheint im April 2025

Am 11. April 2025 veröffentlichen die Italiener ELVENKING ihr neues Album "Reader Of The Runes – Luna" über Reaper Entertainment. Die erste Single des Albums, 'Throes of Atonement', wurde bereits am 29. November 2024 veröffentlicht.



Seit heute ist auch das Cover-Artwork und die Trackliste bekannt.

"Reader Of The Runes – Luna" Trackliste:



01. Season Of The Owl

02. Luna

03. Gone Epoch

04. Stormcarrier

05. Starbath

06. On These Haunted Shores

07. The Ghosting

08. Throes Of Atonement

09. The Weeping

10. Readers Of The Runes - Book II