KLAW drückt auf Start

Das neue Album der Thrasher KLAW "Gods And Creators" erscheint am 07.02.2025 bei El Puerto Records. Heute veröffentlichen die Schweizer das erste Video daraus: 'Press Start'.



Gitarrist Chasper sagt über den Titel:

" 'Press Start' war in der Entstehung für mich eine Art "melodische SLAYER Nummer". Typisch für mein Songwriting sind die Wechsel zwischen Double und Halftime, diverse Tonartwechsel, und die Twin-Leads zwischen den Soli."



Sänger Jonas kommentiert die Lyrics:

" 'Press Start' erzählt eine Geschichte über einen Jungen, welcher in jungen Jahren von seinem Vater verlassen wird... Er wächst auf gekränkt durch den Fakt, dass sein Vater ihn nie wollte. Schlussendlich als Erwachsener wird er selbst gleich wie sein Vater und lässt seine kranke Frau und sein Kind zurück. Es geht um die Frage ob Kinder das Schicksal haben, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und den Fakt, dass Kinder, die von mindestens einem an einem Trauma leidenden Elternteil aufgezogen werden, eine viel größere Chance haben, selber traumatische Erlebnisse durchstehen zu müssen, oft verursacht durch genau diese/s Elternteil/e."



Press Start





https://www.youtube.com/watch?v=288mIuno21o