Neues Album von ENVY OF NONE (Alex Lifeson)

ENVY OF NONE, die Band um Alex Lifeson (RUSH), Andy Curran (CONEY HATCH), Alfio Annibalini und Sängerin Maiah Wynne, meldet sich heute mit der Ankündigung ihres mit Spannung erwarteten zweiten Albums "Stygian Wavz" zurück, das am 14. März über Kscope erscheinen soll. Die Ankündigung folgt auf die jüngsten Aktivitäten der kanadisch-amerikanischen Band, die zwei Singles, 'Not Dead Yet' und 'Under The Stars', veröffentlicht haben, die beide auf dem neuen Album enthalten sind.

Not Dead Yet

https://www.youtube.com/watch?v=-auAxRx99gA

Under The Stars

https://www.youtube.com/watch?v=_tkygBAs_Z0