LEPER COLONY und das Gesicht der Gesichtslosen

Testimony Records kündigt das zweite Album der deutsch-schwedischen Death Metaller LEPER COLONY mit dem Titel "Those Of The Morbid" an, das am 11. April 2025 auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

Ein Videoclip zum Track 'Facing The Faceless' kann hier angeschaut werden

Facing The Faceless

https://www.youtube.com/watch?v=m5Ifa6KA0xQ