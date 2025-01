Neuer Stoff von CONAN

Die englischen Slude Doomer CONAN veröffentlichen am 25. April bei Heavy Psych Sounds ihr sechstes Album, welches auf den Titel "Violence Dimension" hört. Mit 'Frozen Edges Of The Wound' könnt ihr euch hier einen ersten Song aus dem Werk anhören.

Frozen Edges Of The Wound

https://www.youtube.com/watch?v=SxYBYMC6pDo