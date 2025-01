NEMOPHILA veröffentlicht viertes Album

Neuer Nu Metal/Metalcore-Mix aus Fernost: Die nunmehr vierköpfige Band NEMOPHILA veröffentlicht mit "Apple Of My Eye" ihr bereits viertes Album in vier Jahren. Bis das Album auch bei uns auf CD zu haben ist, wird es wohl noch etwas dauern, bisher gibt es das nur in Japan. Auf den gängigen Streamingdiensten ist es allerdings schon verfügbar.

Trackliste:

01. Just Do It!

02. PROGRESS

03. BRAINWASH

04. Burn It

05. ERROR DETECTION

06. Beautiful Days

07. G.O.D.

08. 赤加賀智-AKAKAGACHI-

09. アナタダレ (Anatadare)

10. Good As Hell Quartet

Zeitgleich gibt es mit 'Beautiful Days' auch ein neues Musikvideo

https://www.youtube.com/watch?v=Lo0T4DHquQs