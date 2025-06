Neuer Song von THE GREAT SEA

THE GREAT SEA präsentiert mit 'Eden Unfolded' einen neuen Song aus ihrem kommenden Debütalbum "Noble Art Of Desolation", das am 25. April 2025 über AOP Records erscheinen wird.

Die Band kommentiert: "Wir sind begeistert, dass Phil Jonas (CRONE, SECRETS OF THE MOON) uns am Gesang unterstützt und D am Bass die Bässe bedient. Wir werden in Zukunft ausgewählte Shows spielen."

Eden Unfolded

https://www.youtube.com/watch?v=Ybl12wgn6WU