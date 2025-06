MÄDHOUSE erweckt das Mitternachtsfeuer

Am 11. Juli 2025 erscheint via ROAR mit "Plead The Fifth" das neue Studioalbum der österreichischen Glam-Metal-Rocker von Mädhouse.



Nach bereits veröffentlichten Single-Auskopplungen 'Shotgun Rider', 'Wicked Hearts' und 'We Run Riot', präsentiert MÄDHOUSE den Album Opening Track 'Midnite Fever'.



Gitarrist Mikky Stixx über den Song:

"Wenn dich eine Frau so sehr fesselt, dass du ihr ausgeliefert bist, kann sie alles mit dir machen. Wehre dich nicht. Tu dich mit ihr zusammen und lasst es gemeinsam krachen! Also, schnapp dir deine Freundin, dreh 'Midnite Fever' auf und rockt ab! – Schreit und brüllt, lass uns heute Abend die Regeln brechen – Midnight Fever Baby – Wir brennen wie Feuer!"



Midnite Fever







https://www.youtube.com/watch?v=oZb93QBlNM8

