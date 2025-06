LUCIE SUE reitet auf dem wilden Tiger

Am 29. August 2025 erscheint "Battlestation", das neue Album von LUCIE SUE. Nach 'Battlestation' und 'Hush' gibt es mit 'Ride The Wired Wild Tiger' die nächste Single.



Dieses Mal hat sie sich mit einem der besten, sexiesten, coolsten und witzigsten Gitarristen der Welt zusammengetan ... mit Satchel von STEEL PANTHER!



LUCIE SUE kommentiert:

" 'Ride The Wired Wild Tiger' ist ein absurdes Lehrstück über Songwriting-Klischees. Es ist ein satirischer Blick auf Bands, die einfach von anderen kopieren. Wir alle tun das bis zu einem gewissen Grad; wir lassen uns definitiv von dem inspirieren, was vor uns war. Aber es ist immer besser, es subtil zu tun."



Ride The Wired Wild Tiger, feat. Satchel (STEEL PANTHER)







https://www.youtube.com/watch?v=f2KV_MzoCIM

