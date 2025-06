Am 05. September 2025 erscheint via RPM das neue Album "Domination" von PRIMAL FEAR. Mit 'The Hunter' gibt es die nächste Auskopplung samt Musik-Video.



https://www.youtube.com/watch?v=yB34xHElQ80

