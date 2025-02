Neuer Song von SPIRITBOX

Bevor in genau 4 Wochen, am 7. März das neue Album von SPIRITBOX, "Tsunami Sea", erscheint, gibt es jetzt mit 'No Loss, No Love' die nächste Single auf die Ohren.

Ab nächster Woche sind Courtney LaPlante und ihre Männer auch bei uns auf Tour, die News dazu findet ihr hier.

SPIRITBOX - 'No Loss, No Love'

https://www.youtube.com/watch?v=YfKlcLKDkz0