NATTVERD mit erster Hörkostprobe

Die norwegischen Black Metaller NATTVERD haben die erste Single 'De sviande ord vaagar ikje for sitt liv' aus ihrem kommenden neuen Album "Tidloes Naadesloes" veröffentlicht, das am 21. März 2025 über Soulseller Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

https://www.youtube.com/watch?v=KDERiE_X7vU