Neuer Song von IMMINENCE und Tour-Reminder

Die Schweden von IMMINENCE überraschen uns heute mit einem neuen Song. 'Death Shall Have No Dominion' geht die Härte vom letzten Album "The Black" noch einen Schritt weiter. Ob der Song bereits ein erstes Vorzeichen für das nächste Album ist, ist noch nicht bekannt.

Im Herbst spielt IMMINENCE auch wieder ein paar Shows in Europa, hier die Termine dazu:

16.12.2025 – NL – Tilburg, 013

17.12.2025 – FR – Paris, Salle Pleyel

18.12.2025 – DE – Köln, Palladium

19.12.2025 – DE – Hamburg, Inselpark Arena

21.12.2025 – UK – London, O2 Shepherd’s Bush Empire

IMMINENCE - 'Death Shall Have No Dominion'

https://www.youtube.com/watch?v=DkMqZw_Rpys