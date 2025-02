DIRKSCHNEIDER hat Winterträume...

... und die träumt er gemeinsam mit DORO. 'Winter Dreams' ist eine weitere Auskopplung aus seinem neuen Album "Balls To The Wall Reloaded".



Udo kommentiert:

"Es war für mich eine ganz besondere Erfahrung, 'Winter Dreams' mit Doro Pesch neu aufzunehmen. Doro und ich haben schon so viele Jahre gemeinsam in der Szene verbracht und es besteht eine tiefe, fast familiäre Verbindung zwischen uns. Ihre Stimme verleiht diesem Song eine unglaubliche Magie und Emotionalität, die ihn auf eine ganz neue Ebene hebt. Es war für mich wie ein Wiedersehen mit einer alten Freundin und zusammen haben wir 'Winter Dreams' noch intensiver und persönlicher gemacht. Es fühlt sich einfach richtig an, diesen Moment gemeinsam zu teilen."



Winter Dreams, feat. Doro Pesch







https://www.youtube.com/watch?v=6AxQKqzL_Fs

