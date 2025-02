CHRIS HARMS - Mond und Liebe

Zur heutigen Veröffentlichung seines Solo-Albums "1980" via Napalm Records lässt uns Chris mit einem neuen Video an 'Lunamor' teilhaben.



CHRIS HARMS zu 'Lunamor':

"Manchmal bedarf es nur eines einzelnen Wortes, um einen ganzen Song auszulösen. Ich erinnere mich vor ziemlich genau einem Jahr, lag ich nachts alleine in einem Liegestuhl am Heck des Kreuzfahrtschiffs der "70.000 Tons Of Metal" und wurde verzaubert vom Anblick des karibischen Monds. Die Worte "Luna" und "Amor" verschmolzen vor meinem inneren Auge zu "Lunamor" und ich dachte "Wow, was für ein wundervoller Titel für einen Song!" - und daraus wurde dann ein paar Monate später eine ganze Geschichte mit Vertonung, die jetzt Platz auf meinem Soloalbum findet. Von der Metalkreuzfahrt zum Synthpop-Album - herrlich!"



Lunamor







https://www.youtube.com/watch?v=foS1_xmtcZ0

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: chris harms 1980 lunamor