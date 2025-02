MARKO HIETALA: Video zum Titeltrack

Zum heutigen Release seines zweiten Soloalbums "Roses From The Deep" via Nuclear Blast, hat MARKO HIETALA mit dem Titelsong ein weiteres, wunderschönes und emotionales Video veröffentlicht.



Marko Hietala kommentiert:

" "Roses From The Deep" ist das zweite Album, das unter meinem Namen erscheint, und ich bin stolz darauf, der Hauptautor, das Gesicht und der Name für dieses musikalische Werk zu sein. Hier ist es.



Aber auch die Band, die unter meinem Namen auftritt, verdient es, hier aufgenommen zu werden. Ich habe mit meinen Bandkollegen eine musikalisch vielseitige, aufgeschlossene und erfahrene Gruppe, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie "Roses From The Deep" klingt und sich anfühlt. Und da gibt es eine Menge zu hören, zu erleben und von da an auch zu fühlen.



Das Video und die Single des Titelsongs sind zeitgleich erschienen. Der Song selbst ist eine romantische Geistergeschichte. Die Toten sehnen sich vielleicht genauso nach dem, was verloren ist, wie die Lebenden. Vielleicht sogar mehr. Auch wenn die Zeilen wie "I'd come for you" aus dem Munde eines Geistes etwas unheimlich klingen mögen.



Das ist es also! Danke, dass ihr alle Geduld und Vertrauen in euren nordischen Spinner und seine Bande von Spinnern habt. Hört euch das Album an und geht zu den Konzerten, wenn wir euer Interesse wecken."



https://www.youtube.com/watch?v=9z_0CxVjuCg



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: marko hietala roses from the deep