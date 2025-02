MAJESTICA startet einen Schlachtruf!

Pünktlich zum heutigen Release des neuen Albums "Power Train" von MAJESTICA via Nuclear Blast, gibt es mit 'Battle Cry' den nächsten Output samt Video auf Augen und Ohren. Aufgenommen wurde das Video wöhrend der gemeinsamen Tour mit DOMINUM.



Tommy Johansson kommentiert:

"Der Song 'Battle Cry' versetzt euch in die Zeit zurück, als Wikinger die Meere befuhren, und ist ein schneller, melodischer und mitsingbarer Piraten-Metal-Song. Der Sound ist sehr stark von RUNNING WILD inspiriert, mit einigen verklärten Elementen aus der alten REINXEED-Ära. Setzt die Segel und hört euch unseren Schlachtruf an!"



Battle Cry







https://www.youtube.com/watch?v=aiGG182a2nw



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: majestica power train battle cry