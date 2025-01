Neuer Song von HESPERIA

Das italienische Black Metal-Ein Mann-Projekt HESPERIA veröffentlicht mit 'La Grotta De La Sibilla Atto III: La Fuga/La Salvezza', eine weitere Single und ein Video aus dem kommenden Album "Fra Li Monti Sibillini (Black Medieval Winter Over The Sibylline Mounts)", das diesen Freitag via Hammerheart Records auf CD, 2-LP und digital erscheint.

