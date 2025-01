VULTURES VENGEANCE in der Stadt der tausend Klingen

Die italienischen Epic Metaller VULTURES VENGEANCE haben einen weiteren Track mit dem Titel 'City Of A Thousand Blades' aus ihrem zweiten Album "Dust Age" veröffentlicht, das am 21. Februar 2025 über High Roller Records auf CD, LP, MC und in digitalen Versionen erscheint.

City Of A Thousand Blades

https://www.youtube.com/watch?v=Pll0uhkNIa4