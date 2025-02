Neue Single von REVOCATION

Die US Death-Metaller REVOCATION melden sich mit der neuen Single 'Confines of Infinity' zurück. Nach dem letzten Album "Netherheaven" (2022) ist das Quartett somit nun wieder mit neuer Musik am Start. Mit Metal Blade Records im Rücken bekam der neueste Song auch ein Video bei Youtube.

Revocation - Confines of Infinity (feat. Travis Ryan of Cattle Decapitation) (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=h6Nez7ikOm4