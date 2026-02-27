Neue Single von MOON SHOT und Tour mit DIE HAPPY!

Die Alternative Rocker MOON SHOT haben kurz vor ihrer anstehenden Tour mit DIE HAPPY eine neue Single namens 'No Walls' veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=3n85XXAEnHg

Die Tourdaten lauten:

05.03.2026 DE  Berlin, Hole 44

06.03.2026 DE  Hamburg, Grünspan

07.03.2026 DE  Bremen, Modernes

12.03.2026 DE  München, Backstage

13.03.2026 DE  Ulm, Roxy

14.03.2026 DE  Freiburg, Jazzhaus

15.03.2026 CH  Langenthal, Old Capitol

20.03.2026 DE  Köln, Essigfabrik

21.03.2026 DE  Hannover, Musikzentrum

25.03.2026 CZ  Prag, Palác Akropolis

26.03.2026 DE  Nürnberg, Hirsch

27.03.2026 DE  Aschaffenburg, Colos-Saal