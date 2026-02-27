Neue Single von MOON SHOT und Tour mit DIE HAPPY!
Die Alternative Rocker MOON SHOT haben kurz vor ihrer anstehenden Tour mit DIE HAPPY eine neue Single namens 'No Walls' veröffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=3n85XXAEnHg
Die Tourdaten lauten:
05.03.2026 DE Berlin, Hole 44
06.03.2026 DE Hamburg, Grünspan
07.03.2026 DE Bremen, Modernes
12.03.2026 DE München, Backstage
13.03.2026 DE Ulm, Roxy
14.03.2026 DE Freiburg, Jazzhaus
15.03.2026 CH Langenthal, Old Capitol
20.03.2026 DE Köln, Essigfabrik
21.03.2026 DE Hannover, Musikzentrum
25.03.2026 CZ Prag, Palác Akropolis
26.03.2026 DE Nürnberg, Hirsch
27.03.2026 DE Aschaffenburg, Colos-Saal
- Quelle:
- Reaper Entertainment
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- moon shot no walls neuer song 2026 die happy tour
