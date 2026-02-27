LAMB OF GOD spielt den 'Blunt Force Blues'!
Bevor LAMB OF GOD am 13,03,2026 das neue Album "Into Oblivion" veröffentlicht, gibt es mit der Single 'Blunt Force Blues' nach 'Into Oblivion', 'Parasocial Christ' und 'Sepsis' den nächsten und letzten Vorgeschmack auf das neue Werk:
https://www.youtube.com/watch?v=1vED2mxfVWg
Die Tracklist liest sich wie folgt:
01. Into Oblivion
02. Parasocial Christ
03. Sepsis
04. The Killing Floor
05. El Vacío
06. St. Catherines Wheel
07. Blunt Force Blues (linked)
08. Bully
09. A Thousand Years
10. Devise/Destroy
LAMB OF GOD sind dieses Jahr für einige Festivals und einzelne Headline-Shows bestätigt:
1. August Wacken, DE Wacken Open Air
3. August Leipzig, DE Haus Auensee
5. August Lissabon, PT Vagos Open Air
6. 9. August Kortrijk, BE Alcatraz Open Air
7. August Walton-on-Trent, UK Bloodstock Open Air
11. August Kopenhagen, DK K.B. Hallen
12. 16. August Dinkelsbühl, DE Summer Breeze
13. 15. August Sulingen, DE Reload Festival
14. 16. August Eindhoven, NL Dynamo Metalfest
