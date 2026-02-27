EXESSUS kündigt zweites Album an
Kommentieren
27.02.2026 | 13:28
Die spanischen Thrasher EXESSUS haben für den 09.04.2026 ihr neues Album "Perpetual, Pt. 1" angekündigt. Dem Opener 'Free Soul' spendierten die Mannen ein Video auf YouTube.
Die spanischen Thrasher EXESSUS haben für den 09.04.2026 ihr neues Album "Perpetual, Pt. 1" angekündigt. Dem Opener 'Free Soul' spendierten die Mannen ein Video auf YouTube.
"Perpetual, Pt. 1" Trackliste:
01. Free Soul
02. Wake of the Beast
03. Salvation (Through the Ruins)
04. In This Hell
05. Never the Same
06. Hail the Heroes
EXESSUS - Free Soul (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=FMNqljUJDuk
- Quelle:
- EXESSUS YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- exessus free soul perpetual pt 1
0 Kommentare