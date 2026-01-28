Neue Musik von CRIPPLED BLACK PHOENIX

CRIPPLED BLACK PHOENIX hat mit 'Ravenettes' einen Track aus ihrem kommenden Album "Sceaduhelm" veröffentlicht.

Der Song beschreibt Erinnerung als ungebetenen Gast, der niemals geht. Dabei wird Ausdauer weniger als Triumph verstanden, sondern vielmehr als die Fähigkeit, denselben Zusammenbruch immer wieder zu überleben.

"Sceaduhelm" erscheint am 17. April über Season of Mist.

Ravenettes

https://www.youtube.com/watch?v=0u67dWu_jGU