Cover-EP von CASTLE (US)

Ein direkter Nachfolger zum 2024 erschienenen Album "Evil Remains" lässt bei den umherziehenden Heavy Metallern CASTLE zwar noch etwas auf sich warten, ganz still bleibt die Band jedoch nicht. Als Zwischenstatement wird die Kombo die Cover-EP "Double Vision" veröffentlichen, auf der sie sich Songs von JUDAS PRIEST, DANZIG, KISS, OXYMORON, CHEAP TRICK, FOREIGNER, LESLIE WEST und ALICE COOPER vornehmen.

Die Songauswahl wirkt bewusst durchdacht und ist offenbar das Ergebnis eines lange gewachsenen Projekts. Begleitend zur EP ist nun auch ein Video zum Titeltrack 'Double Vision' erschienen, das die Band bei einer energiegeladenen Studio-Session zeigt  roh, direkt und ganz auf den Song fokussiert. Der Track selbst präsentiert sich kraftvoll und punktgenau und überbrückt die Wartezeit bis zu den nächsten eigenen Studioaufnahmen mehr als überzeugend.

Die ausschließlich auf Vinyl erhältliche EP erscheint bei uns in Europa über Dying Victims Productions am 1. März 2026.

Darüber hinaus hat die Band angekündigt, Anfang 2026 ins Studio zu gehen, um den Nachfolger von "Evil Remains" aufzunehmen. Das noch unbetitelte Album soll später im Jahr weltweit über Hammerheart Records erscheinen. Laut Band handelt es sich bei den Songs von "Double Vision" um Stücke, die teils bis in die Anfangszeit von CASTLE im Jahr 2009 zurückreichen und nun in neuer Form umgesetzt wurden  als kreativer Zwischenschritt und Vorbereitung auf das nächste reguläre Studioalbum.

Double Vision (FOREIGNER Cover)

https://www.youtube.com/watch?v=ffTGDstCLw4

"Double Vision" EP Tracklist:

Side A:

01. Love Bites (JUDAS PRIEST)

02. Black Cats (OXYMORON)

03. Double Vision (FOREIGNER)

04. Heaven Tonight (CHEAP TRICK)

Side B:

05. Side Two Am I Demon (DANZIG)

06. I Stole Your Love (KISS)

07. Blood Of The Sun (LESLIE WEST)

08. Second Coming (ALICE COOPER)