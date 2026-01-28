GLOWING EMBER FESTIVAL kündigt Termine an

Die von Powermetal.de präsentierte GLOWING EMBER Festivaltour geht ins zehnte Jahr. 2026 können sich die Fans dieses Events auf vier Konzerte freuen.



21.03.2026 Oberhausen - Helvete

09.05.2026 Frankfurt / Main - Das Bett

06.06.2026 Hamburg - Logo

04.07.2026 Nürnberg - Z-Bau



Die ersten Bandbestätigungen sowie Informationen zu den Tickets werden in der nächsten Zeit veröffentlicht.



Die GLOWING EMBER FESTIVAL Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem MILKING THE GOATMACHINE, MAJESTY, MACBETH, PARAGON, SACRED STEEL, NITROGODS, THE VERY END, MASTERPLAN, WIZARD, REVOLUTION EVE, SQUEALER, V.E.R.S.U.S uvm.



