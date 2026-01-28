GENERATION STEEL unterzeichnet bei FIREFLASH RECORDS

Es gibt einige gute Neuigkeiten aus dem Hause GENERATION STEEL zu vermelden. Nachdem vor einigen Wochen bereits ein neues Line-Up vorgestellt wurde, vermeldet das Label FIREFLASH RECORDS nun die Zusammenarbeit mit der hessischen Band.



Ich hatte schon immer ein Faible für teutonischen Heavy Metal, der für mich greifbarer und präsenter war. GENERATION STEEL stehen für mich anno 2026 für dieselben Werte und den Sound, den Künstler wie ACCEPT, GRAVE DIGGER, RUNNING WILD oder RAGE in den 80ern etabliert haben. Die neuen Songs sind bereits in ihrer Rohform pures Dynamit und Stahl in seiner reinsten Form!, konstatiert FIREFLASH RECORDS Besitzer Markus Wosgien über seine neuen Schützlinge.



Demnächst ist GENERATION STEEL im Studio anzutreffen, wo gemeinsam mit Produzent Piet Sielck (IRON SAVIOR) in dessen Studio am dritten Album gearbeitet wird. Sielck hat bereits in der Vergangenheit Klassiker von GAMMA RAY, GRAVE DIGGER, HEADHUNTER, STORMWARRIOR bis hin zu BLIND GUARDIAN und SAXON veredelt. Zudem hat sich die Band aus Wetzlar der Booking Agentur WE-LIVE angeschlossen.



GENERATION STEEL ist:

Mike Stark (Vocals)

Thilo Herrmann (Lead Guitar)

Jack the Riffer (Rhythm Guitar)

Andreas Drommershausen (Bass)

Marc Laukel (Drums)