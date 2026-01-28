MEGADETH: Termine der Abschiedstour

Dave Mustaine hat das Ende seiner Band MEGADETH angekündigt und hat am 23.01.2026 das letzte, selbstbetitelte, Album der Band veröffentlicht.

Zur Feier seines anstehenden Ruhestandes und seines letzten Albums wird der gute Dave auch eine letzte Tour machen. Bisher sind hier für Deutschland zwei Termine bestätigt. Am 02.06.2026 in Hannover als Support von IRON MAIDEN und am 07.06.2026 gibt es eine Headliner-Show in Gelsenkirchen. Support in Gelsenkirchen wird Wolfgang van Halen mit seiner Band MAMMOTH sein.

Hier sind die bestätigten europäischen Termine für die "Farewell Tour":

25.05.2026:(ES) Valencia, Roig Arena

27.05.2026: (ES) A Coruña, Coliseum

29.05.2026: (ES) Bilbao, Bizkaia Arena BEC!

02.06.2026: Hannover, Heinz von Heiden Arena (Support für Iron Maiden)

06.06.2026: (NL) Maastricht, South of Heaven

07.06.2026: Gelsenkirchen, Amphitheater

10.06.2026:(CZ) Hradec Králové, Rock For People Festival

11.06.2026:(LU) Esch-sur-Alzette, Rockhal

14.06.2026:(IT) Ferrara, Ferrara Summer Festival

15.06.2026: (CH) Zürich, Halle 622

16.06.2026: (AT) Wien, Gasometer

18.06.2026: (BL) Dessel, Graspop Metal Meeting

20.06.2026: (FR) Clisson, Hellfest

23.06.2026: (TR) Istanbul, KüçükÇiftlik Park

26. Juni 2026: (FI) Helsinki, Tuska Festival

Quelle: MEGADETH Homepage Redakteur: René Juffernholz Tags: megadeth iron maiden mammoth