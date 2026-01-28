MEGADETH: Termine der Abschiedstour
Dave Mustaine hat das Ende seiner Band MEGADETH angekündigt und hat am 23.01.2026 das letzte, selbstbetitelte, Album der Band veröffentlicht.
Zur Feier seines anstehenden Ruhestandes und seines letzten Albums wird der gute Dave auch eine letzte Tour machen. Bisher sind hier für Deutschland zwei Termine bestätigt. Am 02.06.2026 in Hannover als Support von IRON MAIDEN und am 07.06.2026 gibt es eine Headliner-Show in Gelsenkirchen. Support in Gelsenkirchen wird Wolfgang van Halen mit seiner Band MAMMOTH sein.
Hier sind die bestätigten europäischen Termine für die "Farewell Tour":
25.05.2026:(ES) Valencia, Roig Arena
27.05.2026: (ES) A Coruña, Coliseum
29.05.2026: (ES) Bilbao, Bizkaia Arena BEC!
02.06.2026: Hannover, Heinz von Heiden Arena (Support für Iron Maiden)
06.06.2026: (NL) Maastricht, South of Heaven
07.06.2026: Gelsenkirchen, Amphitheater
10.06.2026:(CZ) Hradec Králové, Rock For People Festival
11.06.2026:(LU) Esch-sur-Alzette, Rockhal
14.06.2026:(IT) Ferrara, Ferrara Summer Festival
15.06.2026: (CH) Zürich, Halle 622
16.06.2026: (AT) Wien, Gasometer
18.06.2026: (BL) Dessel, Graspop Metal Meeting
20.06.2026: (FR) Clisson, Hellfest
23.06.2026: (TR) Istanbul, KüçükÇiftlik Park
26. Juni 2026: (FI) Helsinki, Tuska Festival
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen
